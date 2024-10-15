В ВС России рассказали о снижении активности ВСУ в Работино

Командир взвода Боксер: ВСУ снизили активность на участке фронта у Работино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили активность на отрезке фронта у Работино в Запорожской области. Об этом заявил российский командир танкового взвода с позывным Боксер, передает РИА Новости.

По его словам, обстановка на данном участке передовой стабильная и находится под контролем российских танкистов.

«Противник сдал свои обороты. Раньше мы часто подвергались артобстрелам, (...) сейчас они практически прекратились. Но противник активно использует FPV-дроны», — рассказал представитель Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее стало известно о взятии армией России под контроль ключевой автомобильной развязки под Часовым Яром. Как рассказали в силовых структурах, на этом участке фронта в настоящее время обстановка складывается не в лучшую сторону для ВСУ.