В ВСУ признали продвижение России в Торецке

В ВСУ признали продвижение подразделений ВС России в Торецке

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) продвинулись в Торецке. Об этом сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анастасия Бобовникова, передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня DeepState обновил карту, показывая, что в Торецке враг продвигается. К сожалению, должна признать, что это так», — рассказала Бобовникова.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире канала «Соловьев Live» заявил, что российские военные контролируют более двух третей территории Торецка и продолжают продвигаться вперед.

Он также сообщил, что в городе остаются мирные жители, многие из которых не захотели покидать город и ждут, когда в нем наладится мирная жизнь.