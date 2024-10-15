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22:14, 15 октября 2024Забота о себе

Врач назвала способы избежать цистита осенью

Фото: Staras / Shutterstock / Fotodom

Осенью и зимой люди чаще сталкиваются с циститом и другими заболеваниями мочевыводящей системы, и особенно эта проблема актуальна для женщин, рассказала акушер-гинеколог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Ольга Гайская. В комментарии «Ленте.ру» доктор назвала способы снизить риск этого заболевания.

Врач объяснила, что во время переохлаждения организма кровоснабжение тканей ухудшается, из-за этого нарушается баланс между полезными и вредными микроорганизмами. Это становится причиной цистита.

«Существуют и другие причины начала воспаления, с которыми организму сложнее бороться в холодный сезон. Это несоблюдение гигиены, использование внутриматочной спирали, гормональный дисбаланс, частая смена партнеров, стрессы, переутомления. В этом случае переохлаждение — триггер, запускающий воспаление», — отметила Гайская.

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Для профилактики цистита доктор призвала использовать барьерные методы контрацепции. Также необходимо вести упорядоченную половую жизнь, а партнеров проверять до интимной близости. «Для профилактики цистита и других воспалений важно следить за гигиеной и использовать средства ухода с кислотой, поддерживающей микрофлору влагалища», — подытожила Гайская.

Ранее акушер-гинеколог клиники Инесса Саакян назвала способы избавиться от сухости влагалища в менопаузу. Она посоветовала женщинам пользоваться лубрикантами и вагинальными увлажнителями.

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      Вера Владзиевская
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