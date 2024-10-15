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14:21, 15 октября 2024Забота о себе

Врач раскрыл влияние заляпанных очков на зрение

Офтальмолог Светлаков: привычка читать в темноте может вызвать близорукость

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Офтальмолог Кирилл Светлаков рассказал, что в течение жизни зрение может ухудшаться по разным причинам — от возрастных изменений до вредных привычек. Их влияние врач раскрыл в беседе «Лентой.ру».

Одной из вредных привычек, портящих зрение, доктор назвал нарушение правил гигиены при использовании контактных линз. Например, если носить линзы дольше положенного времени, спать в них или снимать грязными руками, возникает риск развития воспаления и синдрома сухого глаза.

Сухоруков также посоветовал не читать и не работать при плохом освещении, чтобы не испортить зрение. Он объяснил, что в темноте нагрузка на глаза становится очень высокой, что может вызвать близорукость и снижение зрения.

«Ощутимо повлиять на остроту и качество зрения способен неверный подбор очков и коррекции, когда глаза могут испытывать либо сильное переутомление, либо высокое расслабление. В обоих случаях появляется дискомфорт и нарушения зрения. Напрягаются глаза и при ношении заляпанных очков», — подчеркнул доктор.

Про вред курения говорят все врач. При курении страдают слизистые оболочки всего организма, и глаза не исключение. Происходит постепенное ухудшение зрения, поэтому по возможности лучше изменить свой образ жизни и отказаться от вредной привычки

Кирилл Светлаковофтальмолог

Врач обратил внимание, что чрезмерное использование гаджетов также может повлиять на остроту зрения. Он посоветовал минимизировать использование планшетов и смартфонов в свободное от работы время, особенно тем, кто проводит за компьютером весь рабочий день.

«Если пациент обращается за помощью к врачу, то ему нужно соблюдать его рекомендации: применять капли и препараты по схеме, не лениться и не пропускать прием прописанных доктором лекарств. При возникновении дискомфорта не отменяйте назначения самостоятельно, а повторно обратитесь к своему офтальмологу, чтобы он подкорректировал лечение», — заключил Светлаков.

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