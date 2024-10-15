Врач развеял миф о геморрое

Врач Мясников опроверг мнение, что пиявки помогают в борьбе с геморроем

Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг мнение о том, что пиявки помогают в борьбе с геморроем. Миф об эффективности этого способа лечения недуга он развеял в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор объяснил, что геморрой — это расширение стенки одной из вен. «Когда она переполняется, она тромбоцируется, там [возникает] застой крови. Поэтому мы даем кроверазжижающие свечи с гепарином, то есть мы стараемся этот тромб ликвидировать, тем самым снимаем боль», — отметил специалист. Однако, по его словам, в лечении геморроя пиявки неэффективны.

Ранее Мясников назвал снижающую риск развития геморроя привычку. Он отметил, что отказ от туалетной бумаги в пользу гигиенического душа снижает вероятность появления недуга.

До этого врачи Елена Малышева и Андрей Продеус предупредили россиян об опасности туалетной бумаги. Врачи заявили, что не следует покупать бумагу с содержанием триклозана, влияющего на работу щитовидной железы.