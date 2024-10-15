Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 15 октября 2024Интернет и СМИ

Врач развеял миф о геморрое

Врач Мясников опроверг мнение, что пиявки помогают в борьбе с геморроем

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг мнение о том, что пиявки помогают в борьбе с геморроем. Миф об эффективности этого способа лечения недуга он развеял в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор объяснил, что геморрой — это расширение стенки одной из вен. «Когда она переполняется, она тромбоцируется, там [возникает] застой крови. Поэтому мы даем кроверазжижающие свечи с гепарином, то есть мы стараемся этот тромб ликвидировать, тем самым снимаем боль», — отметил специалист. Однако, по его словам, в лечении геморроя пиявки неэффективны.

Ранее Мясников назвал снижающую риск развития геморроя привычку. Он отметил, что отказ от туалетной бумаги в пользу гигиенического душа снижает вероятность появления недуга.

До этого врачи Елена Малышева и Андрей Продеус предупредили россиян об опасности туалетной бумаги. Врачи заявили, что не следует покупать бумагу с содержанием триклозана, влияющего на работу щитовидной железы.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Мать вышедшей с флагом России в Одессе женщины опровергла слухи о ее смерти. Она находится под домашним арестом

      Москалькова попросила омбудсмена Украины найти вывезенных жителей Курской области

      Появились кадры спасения дрейфовавшего в Охотском море 67 дней россиянина

      Сенатор Пушков напомнил кандидату в канцлеры ФРГ о судьбе гитлеровской Германии

      Внешний долг России достиг нового исторического минимума

      Россиянам назвали размер штрафа за нарушение тишины

      В Будапеште рассказали о возможной сделке Венгрии с «Газпромом» на 2025 год

      Российским семьям рассказали о двукратном росте одного вида выплат

      Названы признаки паленого алкоголя

      Врач развеял миф о геморрое

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше