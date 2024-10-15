Врач развеяла миф о свинине

Диетолог Елена Игнатикова назвала свинину источником белка и витаминов

Свинина — необходимый в рационе продукт, источник белка и витаминов, рассказала терапевт, диетолог Елена Игнатикова. Популярный миф о вреде этого мяса эксперт развеяла в беседе с радио Sputnik.

По словам Игнатиковой, многие считают свинину вредной, но это не так. Врач назвала свинину источником полноценного животного белка, который необходим всему организму: иммунитету, мышцам, костям. Также, добавила эксперт, свинина богата витаминами группы В, полезными для нервной системы. К тому же нежирную свинину следует употреблять людям с анемией, так как этот продукт содержит легкоусвояемое железо.

Доктор посоветовала есть свинину дважды в неделю, но выбирать мясо с минимальным количеством жира.

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Игнатикова добавила, что полезно и свиное сало, но только в умеренных количествах. «В составе сала есть полиненасыщенные жирные кислоты. И если свинья хорошо питалась, то эти полиненасыщенные жирные кислоты будут содержать в том числе омега-3 жирные кислоты, что полезно для организма. Главное — употреблять не более 20 граммов сала один-два раза в неделю», — объяснила специалистка.

Если же сало имеет горьковатый вкус, то, значит, жирные кислоты в нем уже начали окисляться, поэтому такой продукт есть нельзя, заключила диетолог.

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