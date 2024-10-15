Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:27, 15 октября 2024Забота о себе

Врач развеяла миф о свинине

Диетолог Елена Игнатикова назвала свинину источником белка и витаминов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Свинина — необходимый в рационе продукт, источник белка и витаминов, рассказала терапевт, диетолог Елена Игнатикова. Популярный миф о вреде этого мяса эксперт развеяла в беседе с радио Sputnik.

По словам Игнатиковой, многие считают свинину вредной, но это не так. Врач назвала свинину источником полноценного животного белка, который необходим всему организму: иммунитету, мышцам, костям. Также, добавила эксперт, свинина богата витаминами группы В, полезными для нервной системы. К тому же нежирную свинину следует употреблять людям с анемией, так как этот продукт содержит легкоусвояемое железо.

Доктор посоветовала есть свинину дважды в неделю, но выбирать мясо с минимальным количеством жира.

box#3215009

Игнатикова добавила, что полезно и свиное сало, но только в умеренных количествах. «В составе сала есть полиненасыщенные жирные кислоты. И если свинья хорошо питалась, то эти полиненасыщенные жирные кислоты будут содержать в том числе омега-3 жирные кислоты, что полезно для организма. Главное — употреблять не более 20 граммов сала один-два раза в неделю», — объяснила специалистка.

Если же сало имеет горьковатый вкус, то, значит, жирные кислоты в нем уже начали окисляться, поэтому такой продукт есть нельзя, заключила диетолог.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина предупредила о провоцирующих образование тромбов популярных продуктах. По словам врача, на текучесть крови негативно влияют кондитерские изделия и кофе.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Борис Джонсон раскрыл данное Путину обещание

      Подозрительный предмет нашли около одной из машин в центре Москвы

      Дачникам назвали частую опасную ошибку осенью

      Деятели культуры начали массово покидать Украину

      Появились кадры ударов по бронетанковому заводу в Николаеве

      Врач развеяла миф о свинине

      Премьер Грузии оскорбился сравнением с Молдавией

      Хозяина российского пункта выдачи заказов задержали за сбыт марихуаны на работе

      Стилист высмеял образ Селены Гомес на показе фильме фразой «эффект сбежавшего теста»

      Рост цен на жилье в России объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше