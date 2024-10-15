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12:47, 15 октября 2024Интернет и СМИ

Взявшая интервью у ангарского маньяка журналистка раскрыла впечатления от общения с ним

Журналистка Сулим заявила, что маньяк Попков скучный и любит поговорить
Михаил Попков

Михаил Попков. Фото: Екатерина Еременко / Коммерсантъ

Известная журналистка Саша Сулим, взявшая интервью у ангарского маньяка Михаила Попкова, раскрыла впечатления от общения с ним. Подробностями она поделилась в интервью Светлане Бондарчук, доступном на YouTube.

«Он скучный, занудный. Он любит поговорить. Причем ты задаешь вопрос, а он начинает огородами идти, чтобы на него ответить», — заявила журналистка, говоря о Попкове. Сулим назвала разговор с преступником изматывающим, так как он мог долго не давать ответы на ее вопросы.

Как отметила журналистка, когда она опубликовала полное видео беседы с Попковым, многие писали, что разговор получился неинтересным. «Ребят, а что, вы думаете, что это все Ганнибалы Лектеры (маньяк-убийца из серии романов Томаса Харрисаприм. «Ленты.ру»), с которыми суперинтересно, игры разума? Да нет, они такие», — отреагировала она на критику.

В апреле Попков заявил, что готов сознаться в новых расправах. Он сообщил еще о трех жертвах, которых он лишил жизни в Приморском крае.

Маньяк совершал преступления в Иркутске и Ангарске с 1996 года. Он расправлялся над женщинами в возрасте от 25 до 31 года. В 2015 года удалось установить, что это делал Попков. В настоящее время преступник сознался в 80 расправах. Он приговорен к двум пожизненным заключениям.

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      Мария Большакова
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