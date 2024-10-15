Зеленский провел заседание энергетической ставки по подготовке к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание энергетической ставки по подготовке к грядущей зиме. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Как отметил украинский лидер, в ходе мероприятия доклады представили компании «Нафтогаз» и «Укрэнерго», а также министерства энергетики, внутренних дел, развития общин и территорий, областные военные администрации и Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

«[Обсудили] Все уровни защиты энергетической инфраструктуры: инженерный, средствами РЭБ и силами ПВО. Активное участие будет принимать наша авиация. Также приняли решение об усилении ПВО в приграничных и прифронтовых регионах», — написал Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине поражена почти вся тепловая энергогенерация страны. По его словам, уничтожены или повреждены почти 90 процентов всей тепловой энергогенерации республики.