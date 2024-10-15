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16:55, 15 октября 2024Экономика

Жильцов дома с обвалившейся стеной вынудили больше месяца ждать расселения

URA.RU: жильцов дома с обвалившейся стеной в Троицке не расселяют больше месяца

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жильцы дома в Троицке Челябинской области, где обвалилась стена, оказались вынуждены больше месяца ждать расселения. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Интернациональная, 37. По словам одной из жительниц аварийного дома, постройку еще не признали аварийной, а собственникам всех 22 квартир приходится ютиться у родственников либо в маневренном жилье. «Стена рухнула в первом подъезде на первом этаже, я жила во втором подъезде. Нам пообещали квартиры, но сколько их ждать — неизвестно», — пожаловалась одна из горожанок, добавив, что она и ее соседи переживают, что им придется зимовать в чужом жилье. При этом женщина отметила, что большинство собственников являются пенсионерами и инвалидами.

Об обрушении стены в вышеупомянутом доме стало известно в середине сентября. 97-летняя жительница одной из квартир пожаловалась родственникам на трясущиеся стены, и, вскоре после того, как она покинула дом, перекрытие между первым этажом и подвалом рассыпалось.

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      Полина Кислицына
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