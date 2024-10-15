Жители российского города пожаловались на отсутствие отопления и холод

Жители Твери пожаловались на отсутствие отопления

Жители более 800 домов в Твери пожаловались на отсутствие отопления при нулевой температуре по ночам. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости».

В некоторых квартирах также нет горячей воды. Отопительный сезон в городе начался на прошлой неделе, в Твери прошел первый снег, ночами температура опускается до нуля градусов. Тепла нет не только в жилых домах, но и части школ, детских садов и больниц.

В городской администрации пообещали починить неполадки к концу недели, причиной отсутствия отопления назвав низкое давление в системе водоснабжения.

Ранее жители Катав-Ивановска Челябинской области остались без труб отопления в снег и холода. В 20-х числах сентября рабочие в ходе ремонта спилили действовавшую теплотрассу. Новую же пока не построили. Проблема коснулась 11 многоэтажных домов. Из-за холода на стенах в квартирах начала образовываться плесень.