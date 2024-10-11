Жители российского города остались без труб отопления в холода

Жители Катав-Ивановска остались без труб отопления в холода

Жители Катав-Ивановска Челябинской области остались без труб отопления в снег и холода. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

По словам местной жительницы с инвалидностью, в 20-х числах сентября рабочие в ходе ремонта спилили действовавшую теплотрассу, в то время как доделать новую не могут на протяжении нескольких лет. «Трубы так и валялись на земле. Под конец лета ими занялись, но сроки ввода в эксплуатацию несколько раз переносили. Очередной назначили на 21 октября. Греемся от газовых плит», — пожаловалась россиянка.

В общей сложности проблема коснулась 11 многоэтажных домов, включая постройки на улицах Стройгородок и Караваева. На улицах города уже лежит снег, а местные власти и подрядчик два месяца не могут решить проблему, оправдываясь отсутствием труб и денег на их покупку. В данный момент температура в квартирах жителей Катав-Ивановска составляет около 12 градусов. Из-за холода на стенах начала образовываться плесень.

Ранее в этот же день стало известно, что жители Нижневартовска страдают от полчищ комаров и сырости в квартирах из-за залитых сточными водами подвалов. Кроме того, на крышах домов ЖК «Европейский» обнаружились множественные прорехи, из-за которых в квартирах образуется плесень, а покрытия дают трещины.

