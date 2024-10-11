Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:14, 11 октября 2024Экономика

Жители российского города остались без труб отопления в холода

Жители Катав-Ивановска остались без труб отопления в холода

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жители Катав-Ивановска Челябинской области остались без труб отопления в снег и холода. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

По словам местной жительницы с инвалидностью, в 20-х числах сентября рабочие в ходе ремонта спилили действовавшую теплотрассу, в то время как доделать новую не могут на протяжении нескольких лет. «Трубы так и валялись на земле. Под конец лета ими занялись, но сроки ввода в эксплуатацию несколько раз переносили. Очередной назначили на 21 октября. Греемся от газовых плит», — пожаловалась россиянка.

В общей сложности проблема коснулась 11 многоэтажных домов, включая постройки на улицах Стройгородок и Караваева. На улицах города уже лежит снег, а местные власти и подрядчик два месяца не могут решить проблему, оправдываясь отсутствием труб и денег на их покупку. В данный момент температура в квартирах жителей Катав-Ивановска составляет около 12 градусов. Из-за холода на стенах начала образовываться плесень.

Ранее в этот же день стало известно, что жители Нижневартовска страдают от полчищ комаров и сырости в квартирах из-за залитых сточными водами подвалов. Кроме того, на крышах домов ЖК «Европейский» обнаружились множественные прорехи, из-за которых в квартирах образуется плесень, а покрытия дают трещины.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Алаудинов дал прогноз об окончании СВО. Командир «Ахмата» сослался на Священное Писание

      Оказавшийся в российском плену одессит отказался возвращаться на Украину

      Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю

      Лавров сообщил об опасности участия США в кризисе на Ближнем Востоке

      МИД Польши сообщил о сокращении количества выдаваемых россиянам виз

      Два сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника

      Жители российского города остались без труб отопления в холода

      Названа портящая сексуальную жизнь безобидная привычка

      В России подорожала красная икра

      На Эвересте нашли останки альпиниста, пропавшего сто лет назад. Возможно, это он первым покорил самую высокую гору мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше