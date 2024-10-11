В российском городе 600 жильцов столкнулись с заливами подвалов и протечками крыши

В Нижневартовске 600 жильцов страдают от залитых подвалов и протечек кровли

В Нижневартовске сотни квартировладельцев страдают от залитых подвалов и протечек крыши. О положении дел с «коммуналкой» сообщает пресс-служба отделения «Народного фронта» в Югре.

Коммунальные аварии преследуют жителей жилого комплекса «Европейский». С затопленными нечистотами подвалами столкнулось порядка 600 жильцов. В доме стоит запах канализации, от сырости развелись комары — с многочисленными укусами школьников отправляют домой за справками об отсутствии заразы. Негодующие собственники обратились к активистам. В ходе проверки общественники выяснили, что четыре года назад, когда дома только вводили в эксплуатацию, застройщик не успел подключить их к централизованной канализации и вместо этого установил бытовые насосы. В таком состоянии здания были переданы городским властям. Временное решение превратилось в постоянное и спустя годы дало свои плоды.

Местные жители опасаются, что с приходом холодов сточные воды в подвале начнут застывать. На неоднократные жалобы собственников в администрации отвечают отписками. Вдобавок по результатам повторного мониторинга «Народного фронта» в комплексе вскрылась еще одна проблема. На крышах обнаружились множественные прорехи, из-за которых в квартирах образуется плесень, а покрытия дают трещины. В свете этого общественники заявили в окружную прокуратуру.

Ранее нечистотами затопило несколько домов в Тамбове. Звонки в аварийные службы остаются без ответа по две недели. По приезде коммунальщики слегка проталкивают засор, что лишь ненадолго решает проблему. Жильцы опасаются, что фекальный потоп не устранят до весны.