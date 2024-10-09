Дома в российском городе массово затопило нечистотами

Жители Тамбова массово жалуются на залитые нечистотами подвалы

Жители Тамбова массово жалуются на залитые стоками подвалы. Об этом сообщает местное подразделение «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте».

Стояк канализации уже не первый месяц засорен в нескольких многоквартирных домах города: фекалиями затопило подвалы зданий по улице Советской, Менделеева, Интернациональной и на Моршанском шоссе. Собственники вынуждены жить в постоянном зловонии и сырости, в подъезде плодятся комары. В доме на Защитной улице подвала нет, поэтому нечистоты текут прямо в квартиры.

Звонки в аварийные службы остаются без ответа по две недели. По приезде коммунальщики слегка проталкивают засор, что лишь временно избавляет от проблемы. Жильцы опасаются, что фекальное затопление не устранят до весны. За помощью общественники обратились в прокуратуру и городскую администрацию.

Ранее в нечистотах погряз детский сад в Мурманской области. Сточные воды доходят почти до пояса. Канализационными испарениями ежедневно вынуждены дышать 70 воспитанников учреждения.