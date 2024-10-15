Живущая с артритом с детства женщина назвала простой способ избавиться от боли в суставах

Belfast Live: джиу-джитсу поможет избавиться от боли при артрите

31-летняя Бекки О`Нил, у которой обнаружили артрит, когда ей было 11 лет, назвала простой способ избавиться от боли в суставах. О нем она рассказала в беседе с Belfast Live.

Живущая с детства с артритом женщина рассказала, что когда ей поставили диагноз, ей было трудно даже просто ходить. В течение многих лет она проходила курсы инъекций, которые не помогали ей справиться с болезнью. Когда девушка училась в университете, врач порекомендовал ей делать укрепляющие упражнения.

«Я попробовала заниматься джиу-джитсу, и оно помогло мне в борьбе с болью. Самое хорошее в этом виде спорта то, что ты всегда на полу (...). Я начала понимать, насколько это полезно для меня, и теперь хочу помочь другим получать такую ​​же пользу от упражнений. И теперь у нас с моим партнером есть собственный клуб джиу-джитсу», — рассказала женщина.

Ранее терапевт Алена Хрипкова назвала людей, находящихся в зоне риска развития артрита. Врач предупредила, что чаще всего развитие артрита провоцируют наследственность, курение, возраст (чем больше человеку лет, тем выше шанс его развития) и травмы суставов.