Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:34, 15 октября 2024Забота о себе

Живущая с артритом с детства женщина назвала простой способ избавиться от боли в суставах

Belfast Live: джиу-джитсу поможет избавиться от боли при артрите

Фото: Shutterstock / Fotodom

31-летняя Бекки О`Нил, у которой обнаружили артрит, когда ей было 11 лет, назвала простой способ избавиться от боли в суставах. О нем она рассказала в беседе с Belfast Live.

Живущая с детства с артритом женщина рассказала, что когда ей поставили диагноз, ей было трудно даже просто ходить. В течение многих лет она проходила курсы инъекций, которые не помогали ей справиться с болезнью. Когда девушка училась в университете, врач порекомендовал ей делать укрепляющие упражнения.

«Я попробовала заниматься джиу-джитсу, и оно помогло мне в борьбе с болью. Самое хорошее в этом виде спорта то, что ты всегда на полу (...). Я начала понимать, насколько это полезно для меня, и теперь хочу помочь другим получать такую ​​же пользу от упражнений. И теперь у нас с моим партнером есть собственный клуб джиу-джитсу», — рассказала женщина.

Материалы по теме:
«Папа, помоги!» Чтобы спасти своего шестилетнего малыша, многодетному отцу нужна ваша помощь
«Папа, помоги!»Чтобы спасти своего шестилетнего малыша, многодетному отцу нужна ваша помощь
26 июля 2022
«Это заоблачный уровень» Как женское фигурное катание превратилось в сложный и рискованный спорт?
«Это заоблачный уровень»Как женское фигурное катание превратилось в сложный и рискованный спорт?
5 мая 2022

Ранее терапевт Алена Хрипкова назвала людей, находящихся в зоне риска развития артрита. Врач предупредила, что чаще всего развитие артрита провоцируют наследственность, курение, возраст (чем больше человеку лет, тем выше шанс его развития) и травмы суставов.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянин 67 дней дрейфовал в море с телами родных. Как он выжил и что сказал, когда его спасли?

      Генсек НАТО заявил о способности нового командования изменить ход конфликта на Украине

      Генерал ВСУ призвал остановить боевые действия

      В России оценили влияние выборов в США на сотрудничество в космонавтике

      ВСУ атаковали рыбзавод в Запорожской области

      В России повысят пособие по безработице

      Российская стюардесса сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев

      Соратник Кадырова назвал возможные сроки обрушения фронта ВСУ в Курской области

      Стали известны детали законопроекта о запрете чайлдфри в России

      40-летняя звезда Comedy Woman снялась в прозрачном платье без нижнего белья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше