18 зрителям понадобилась помощь медиков после просмотра скандальной оперы

В Германии 18 зрителям вызвали скорую помощь после просмотра оперы

В Германии скандальная опера так шокировала зрителей, что пришлось вызвать для них скорую помощь. Об этом пишет Sky News.

5 и 6 октября в Штутгарте прошли премьерные представления постановки Sancta Флорентины Хольцингер. Во время просмотра несколько человек ощутили тошноту, троим понадобилась помощь медиков. Всего на дурноту пожаловались 18 человек. При этом финал публика встретила бурными овациями. Sancta основана на скандальной опере 1920-х годов «Sancta Susanna» — истории монахини, которая подавляет свои желания.

В опере присутствуют секс, увечья и настоящая кровь. По словам представителей театра, в трехчасовом спектакле есть две сцены по несколько минут, которые «могли быть трудными для просмотра». В одной из них из спины актера вырезают небольшой кусок плоти, а в другой кожу двоих мужчин, стоящих спина к спине, протыкают, скрепляя их, и поднимают на веревке вверх. По ходу действия на сцене также появляются голые монахини на роликах.

38-летняя австрийский хореограф Хольцингер известна своими громкими постановками. В них часто появлялись частично или полностью обнаженные женщины. Предыдущие спектакли включали нанесение татуировок, мастурбацию и сцены с кровью и свежими экскрементами.

Ранее пастор французской лютеранской церкви заявил, что там продолжится показ религиозного шоу с танцем, несмотря на анонимные угрозы. В апреле 2023 года в церкви Сен-Гийом в Страсбурге показывали шоу-спектакль, частью которого был танец на пилоне в исполнении чемпиона Франции и Европы по пилонному спорту.