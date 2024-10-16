«Ангел» Victoria's Secret прошлась по улице без штанов

30-летняя топ-модель Барбара Палвин прошлась по улице в ультракоротких шортах

Венгерская топ-модель Барбара Палвин прошлась по улице без штанов. Соответствующий снимок публикует журнал Nylon.

Уличные фотографы запечатлели 30-летнего «ангела» Victoria's Secret в бордовой кожаной куртке Magda Butrym, а также ультракоротких черных шортах и топе Petar Petrov. При этом знаменитость продемонстрировала стройные ноги в капроновых колготках.

Свой образ звезда дополнила туфлями на невысоком каблуке, массивной черной сумкой и солнцезащитными очками. Вдобавок она распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

В июле Барбара Палвин снялась в купальнике для рекламы бразильского бренда пляжной одежды ViX Paula Hermanny. Манекенщица в рамках фотосессии надела черное бикини, которое состояло из топа без косточек и с V-образным вырезом и трусов.