Байден проведет встречу контактной группы по Украине

Белый дом: Байден проведет дистанционную встречу контактной группы по Украине

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим коллегой Владимиром Зеленским заявил, что проведет встречу контактной группы по Украине на уровне глав государств в дистанционном формате. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

«В рамках этих усилий [по оказанию военной помощи Киеву] в ноябре 2024 года президент Байден проведет виртуальную встречу контактной группы по обороне Украины на уровне лидеров, где лидеры будут координировать свои действия с международными партнерами относительно дополнительной помощи Украине», — говорится в заявлении.

Отмечается, что целью встречи является обсуждение мер дальнейшей военной помощи Украине. Кроме того, уточняется, что Зеленский уведомил Байдена о своем «плане победы» и подробнее раскрыл его пункты.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент Байден не сможет встретиться со своим украинским коллегой Зеленским во время визита в Европу. При этом она добавила, что американский лидер планирует 16 октября переговорить с Зеленским и анонсировать новый пакет военной помощи.