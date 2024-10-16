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15:37, 16 октября 2024Россия

Дрейфовавший 67 дней в Охотском море россиянин рассказал о пролетавших мимо вертолетах

Дрейфовавший 67 дней Пичугин заявил, что пролетавшие вертолеты не спасли его

Кадр: Telegram-канал « РЕН ТВ|Новости»

Мимо дрейфовавшего 67 дней в Охотском море россиянина Михаила Пичугина пролетали вертолеты, однако они не спасли их. Об этом он заявил РЕН ТВ.

По словам Пичугина, вертолеты пролетали совсем рядом с ними, однако ее экипаж не заметил терпевший бедствие катамаран. «Вертолет пролетал рядышком, метров 50, через дня три — толку-то. Корабли [в месте бедствия тоже] ходят», — рассказал россиянин.

Также он добавил, что катамаран, на котором они с родственниками оказались в море, был оборудован всем необходимым — от ракетниц до якорей, спасательных жилетов и систем GPS. Пичугин сообщил, что даже письменно сообщал пограничникам о намерении выйти в море с указанием маршрута.

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15 октября 2024

14 октября рыбаки сняли с дрейфовавшей неподалеку от Камчатки лодки 45-летнего Михаила Пичугина, который провел в море более двух месяцев. В лодке также находились тела двоих человек — Сергея и Ильи Пичугиных, брата и племянника Михаила, которые не смогли пережить двухмесячный дрейф.

Ранее Пичугин рассказал, что до появления спасателей готовился к своим похоронам. Турист признался, что он уже привязал себя к лодке, чтобы его тело не смыло и родственники смогли нормально с ним попрощаться.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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