Экс-главу стройуправления Минобороны обвинили в получении многомиллионных взяток

СК завершил следствие по делу экс-главы стройуправления Минобороны Куща

В Москве завершено расследование уголовного дела о получении многомиллионных взяток в отношении бывшего начальника управления техникой и механизмами ФГУП «Главное военное строительное управление № 14» Минобороны Игоря Куща. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Информационном центре Следственного комитета (СК) России.

Экс-главе стройуправления Минобороны вменяется пять эпизодов по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, с декабря 2022 по март 2024-го Кущ получил от представителей коммерческих организаций взятки на сумму более 34 миллионов рублей. Деньги передавались за содействие в приобретении высвобождаемой дорожно-строительной техники предприятия.

Кущ находится под стражей. На его имущество стоимостью более 50 миллионов рублей наложили арест.

Ранее сообщалось, что в Москве суд продлил арест до 19 ноября главе цифрового управления ФСИН Алексею Тимченко.