Дело экс-главы стройуправления Минобороны о получении взяток направили в суд

СК: В суд направлено дело о взятках экс-главы стройуправления Минобороны Куща

Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления техникой и механизмами ФГУП «Главное военное строительное управление № 14» Минобороны России Игоря Куща направлено в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Экс-глава стройуправления Минобороны обвиняется в пяти эпизодах получения взятки в особо крупном размере. Сам он находится под стражей.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год Кущ получил более 34 миллионов рублей в качестве взятки от представителей коммерческих фирм. За это он должен был обеспечить им покупку высвобождаемой у ФГУП дорожно-строительной техники.

Сейчас на имущество фигуранта стоимостью более 50 миллионов рублей наложен арест.

