Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:54, 17 февраля 2025Силовые структуры

Дело экс-главы стройуправления Минобороны о получении взяток направили в суд

СК: В суд направлено дело о взятках экс-главы стройуправления Минобороны Куща
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Экс-главу стройуправления Минобороны обвинили в получении многомиллионных взяток

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления техникой и механизмами ФГУП «Главное военное строительное управление № 14» Минобороны России Игоря Куща направлено в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Экс-глава стройуправления Минобороны обвиняется в пяти эпизодах получения взятки в особо крупном размере. Сам он находится под стражей.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год Кущ получил более 34 миллионов рублей в качестве взятки от представителей коммерческих фирм. За это он должен был обеспечить им покупку высвобождаемой у ФГУП дорожно-строительной техники.

Сейчас на имущество фигуранта стоимостью более 50 миллионов рублей наложен арест.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ученый хочет взорвать в недрах Земли гигантскую ядерную бомбу, чтобы остановить глобальное потепление. Где планируется взрыв?

      Лидеры ЕС обсудят размещение войск на Украине после конфликта

      Сотрудники зоопарка нарисовали полосы на ослах и выдали их за зебр

      Туристы стали чаще путешествовать по России

      Генерала Росгвардии отправили под стражу по делу о взятке в 15 миллионов рублей

      Пенсионерка получила полмиллиона за неочищенный тротуар

      Спецпосланник Трампа обсудил Украину со странами НАТО

      В Россию перестали поставлять немецкое лекарство от высокого давления

      57-летняя Памела Андерсон пришла на премию BAFTA без макияжа

      Европейская авиакомпания отказалась пускать россиян на рейс в Эстонию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше