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10:44, 16 октября 2024Экономика

В Подмосковье детсад продолжил работу в клубах пара и ручьях кипятка

В Химках воспитанники детсада вынуждены дышать паром после прорыва трубы

Фото: Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия»

В подмосковных Химках детский сад продолжил работать, несмотря на прорыв трубы. На невыносимые условия порталу MSK1 жалуются родители воспитанников.

Коммунальная авария произошла в детском саду «Сказка». Однако учреждение не закрыло двери для своих воспитанников: дети вынуждены сидеть в духоте и дышать паром. В здании вздулись полы. Ручьи кипятка, как сообщают родители, бегут по стенам — воспитатели подкладывают тряпки и подставляют ведра.

Теперь вода стала вытекать на улицу, но откачивать ее никто так и не спешит. Родители звонят на горячую линию администрации, оставляют заявки на интернет-портале «Добродел». Неоднократно горожане обращались и в Мосэнерго. Тем не менее последствия аварии до сих пор не устранили.

Ранее сточными водами затопило подвал детского сада в поселке Сафоново Мурманской области. Нечистоты доходят почти до пояса. Канализационными испарениями ежедневно вынуждены дышать 70 воспитанников учреждения, в здании завелись насекомые. В сентябре в Екатеринбурге из-за сильного ветра прямо у детского сада рухнул фасад жилой высотки. Облицовка упала на игровую площадку возле горок и качелей.

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      Виктория Клабукова
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