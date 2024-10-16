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14:43, 16 октября 2024Спорт

Медведева рассказала о не вышедшем интервью с Инстасамкой

Евгения Медведева рассказала о не вышедшем интервью с Инстасамкой
Евгения Медведева

Евгения Медведева. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российская фигуристка Евгения Медведева на своем канале в YouTube рассказала о том, как записывала интервью с рэпершей Дарьей Зотеевой, более известной как Инстасамка.

По ее словам, выпуск получился добрейшим. «Мне показалось, что мы тогда ее выставили в очень позитивном ключе», — рассказала Медведева.

Фигуристка добавила, что на следующий день с ней связалась Инстасамка, заявив, что выпуск не должен выходить. «У нас даже не было варианта для обсуждения. Мы отнеслись с налетом юмора. Приятного, конечно, мало», — отметила Медведева.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете.

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      Алексей Гусев
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