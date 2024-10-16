Москвич нашел змею в автомобиле каршеринга

Житель Москвы наткнулся на змею в автомобиле каршеринга

Житель Москвы сел в автомобиль каршеринга и увидел на приборной панели длинную змею. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Мужчина забронировал автомобиль каршерингового сервиса вечером 15 октября. Он проверил машину и уже собирался выезжать, когда наткнулся на красную пятнистую рептилию. Москвич сфотографировал неожиданного попутчика и сообщил о находке в сервис. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, но так и не смогли найти в машине змею.

Спасатели посоветовали оставить автомобиль на время в теплом помещении, чтобы рептилия выбралась наружу сама. Сотрудники каршеринговой компании так и сделали и спустя час снова обратились в МЧС. В этот раз змея попалась. Предполагается, что это был маисовый полоз — неядовитая рептилия, обитающая преимущественно в Северной Америке.

Как пишет Telegram-канал «Москва онлайн», полоз остался в машине каршеринга после одного из предыдущих водителей. Компания рассказала, что месяц назад к ним обращался клиент, потерявший в автомобиле змею. Тогда они не нашли рептилию и на время забыли о ней.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина неожиданно обнаружила змею в собственной квартире. Как она появилась в коридоре москвички — неизвестно: никто из ее соседей не держит у себя рептилий.