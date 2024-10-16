В российском городе запуск отопления закончился обрушением потолка

В Орске после запуска отопления в доме рухнул потолок

В одном из домов Орска открытие отопительного сезона закончилось падением потолка. О последствиях подачи тепла пишет портал ORSK.RU.

Коммунальная авария произошла в двухэтажке по улице Левитана. После того, как в доме включили отопление, трубы, проходящие по чердаку, прорвало, и вода хлынула вниз. Не выдержав ее веса, покрытия проломились, и обвалилась штукатурка. Вскоре вслед за потоками воды рухнула и часть потолка.

Ранее в Благовещенске после запуска отопления по лестничной площадке с пятого этажа дома разлился водопад. Авария застигла врасплох местную управляющую компанию. Проблемы сопровождают включение отопления и в Подмосковье. Жители многоэтажки в Чехове до сих пор живут в холоде из-за фекального потопа в подвале здания. Причем сточные воды не уходят уже несколько месяцев.