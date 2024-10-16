Проект об ужесточении наказания за нелегальную миграцию прошел I чтение в Госдуме

ГД приняла в I чтении проект об ужесточении наказания за незаконную миграцию

Законопроект об ужесточении наказания за организацию нелегальной миграции прошел I чтение в Госдуме. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дума ТВ».

Как сообщает портал, проект был принят единогласно. Согласно документу, организация незаконной миграции будет относиться к особо тяжким преступлениям. «Мы с вами поступаем сегодня исключительно в интересах наших избирателей и государства, защищая [их] от жуликов, проходимцев, организаторов незаконной миграции», — объявил на заседании Госдумы спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Днем ранее, 15 октября, Госдума единогласно приняла закон о противодействии фиктивным бракам с мигрантами.

Володин заявлял, что пять законопроектов о нелегальной миграции рассмотрят в приоритетном порядке и примут до декабря 2024 года. По его словам, те, кто хочет работать в России, должны знать историю и язык, а также уважать традиции и культуру страны.