Россиян предупредили об опасных осенних аллергиях

Химик Панов: осенняя аллергия может быть тяжелее весенней

Осенняя аллергия может протекать тяжелее и быть более интенсивной, чем весенняя, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов. Это, по его словам, объясняется особенностями видов аллергенов, а также погодными факторами.

«Весной основными аллергенами являются пыльца деревьев и трав, которые легко разносятся ветром, что уменьшает их концентрацию в воздухе. В число осенних аллергенов входят пыльца, а также споры плесени, в том числе, самой опасной, черной. Токсичные вещества попадают в дыхательные пути и могут вызывать одышку, кашель, насморк, головные боли. Кроме того, осенние аллергены более устойчивы к изменениям погоды», — рассказал Панов.

Другой важной причиной более тяжелого течения осенней аллергии, как объяснил химик, является значительное увеличение количества аллергенов на улице и в помещениях. Снижение температуры приводит к уменьшению процесса перемешивания воздушных масс, что препятствует подъему загрязняющих веществ в верхние слои атмосферы.

«Нельзя забывать и о том, что в осенний период увеличивается число респираторных заболеваний, которые ослабляют иммунную систему и делают организм более восприимчивым к воздействию аллергенов. В условиях повышенной концентрации загрязняющих веществ в воздухе это может провоцировать усиление симптомов», — предупредил Панов.

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