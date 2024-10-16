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13:59, 16 октября 2024Спорт

Тарасова оценила шансы россиян выступить на Олимпиаде-2026

Татьяна Тарасова выразила уверенность, что россиян допустят до Олимпиады-2026
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы россиян выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Она высказалась в интервью Роману Костомарову на Rutube.

Специалист выразила уверенность, что представителей страны допустят до соревнований. «Мы вернемся. И мы будем этому рады, и мы будем на это смотреть. Будем аплодировать своим. И чужим тоже», — заявила Тарасова.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования состоятся с 6 по 22 февраля.

Россияне отстранены от международных соревнований во многих видах спорта либо выступают в нейтральном статусе с весны 2022 года. В Играх-2024 в Париже участвовали 15 атлетов из России без флага и гимна.

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      Алексей Гусев
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