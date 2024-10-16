Тайваню пригрозили полным уничтожением

Reuters: Китай предупредил об угрозе уничтожения Тайваня в случае эскалации

Китай никогда не откажется от силового варианта решения возвращения Тайбэя, и «если Тайвань пойдет на риск», то он будет полностью уничтожен. Об возможных действиях Пекина в случае угрозы эскалации заявил председатель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, сообщает Reuters.

«[Пекин] максимально искренне и с полной целеустремленностью заявляет о готовности стремиться к мирному воссоединению. При этом мы никогда не возьмем на себя обязательство отказаться от применения силы», — предупредил он.

Ранее представитель Восточной зоны боевого командования китайских войск Ли Си сообщил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) завершила военные учения вокруг Тайваня «Совместный меч-2024B». Он также подчеркнул, что учения продемонстрировали «высокий потенциал к совместным действиям всех родов войск китайской армии».