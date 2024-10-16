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03:28, 16 октября 2024Мир

В Финляндии обеспокоились эскалацией после заявления главы МИД о России и Украине

Аналитик Малинен: глава МИД Финляндии Валтонен озвучила планы НАТО по Украине

Фото: Pixabay

Профессор Хельсинкского университета, геополитический аналитик Туомас Малинен в соцсети X выразил обеспокоенность возможной эскалацией после заявления главы МИД Финляндии Элины Валтонен. По его мнению, она озвучила планы НАТО по Украине.

Эксперт прокомментировал заявление министра о том, что победа России в конфликте на Украине продемонстрирует провал Запада как сдерживающей силы.

Малинен считает, что НАТО придется пойти на эскалацию «в совершенно безумной манере», поскольку успех России лишит Североатлантический альянс всякого авторитета.

«Мы, финны, были настолько глупы, что позволили втянуть себя в эту самоубийственную спираль НАТО, поглощающую Европу», — заключил он.

Ранее Валтонен заявила, что западные страны устают от поддержки Украины и все больше надеются на какую-либо форму урегулирования конфликта.

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      Марина Совина
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