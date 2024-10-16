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16:58, 16 октября 2024Россия

В регионе России на границе с Украиной возвели сотни километров оборонительных сооружений

В Брянской области возвели сотни километров оборонительных сооружений

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Брянской области на границе с Украиной возвели сотни километров оборонительных сооружений. Об этом губернатор российского региона Александр Богомаз заявил в своем Telegram-канале.

«Мы живем в непростое время (...) Для того, чтобы были созданы соответствующие условия, на территории нашей области необходимо было (...) возвести оборонительные сооружения, построить взводно-опорные пункты, проложить сотни километров заградительных сооружений», — написал Богомаз, отметив, что работа была произведена в кратчайшие сроки.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе действует режим контртеррористической операции (КТО). Его ввели после того, как украинские войска вторглись в соседнюю Курскую область.

12 сентября Минобороны России сообщило о создании в Курской, Белгородской и Брянской областях добровольческих отрядов «Барс». Ранее стало известно, что командиром отряда «Барс-Брянск» назначили депутата брянской областной Думы Сергея Антошина.

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      Елена Торубарова
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