В Кремле высказались о сокращении Францией помощи Украине

Песков: потенциал многих стран Европы не рассчитан на помощь Украине

Потенциал многих европейских стран, в том числе и Франции, не рассчитан на постоянную военную помощь Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия видит, что многие европейские страны начали испытывать некоторые трудности в вопросе мобилизации возможностей своего военно-промышленного комплекса (ВПК) для помощи Украине (...) Потенциал этих стран не рассчитан на такие усилия», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что привлечение всех своих ресурсов ради «эфемерных» целей противоречит интересам экономического развития стран Европы.

Ранее французского Министерства обороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция не сможет выполнить свое обещание о предоставлении Украине помощи в размере трех миллиардов евро в 2024 году из-за дефицита бюджета страны.

Также 10 октября стало известно, что Европейский союз не сможет принять проект бюджета объединения из-за выборов в Германии, которые пройдут осенью 2025 года, из-за чего задержит помощь Украине.