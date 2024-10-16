В России разработали экологичное топливо для самолетов

Томские ученые разработали экологичное топливо для гражданских самолетов

Ученые Томского политехнического университета разработали экологичное топливо для самолетов. Об этом сообщается на сайте учебного учреждения.

Биотопливо, созданное специально для гражданской авиации, состоит из промышленных отходов нефтеперерабатывающих заводов и растительных масел — рыжикового, таллового и рапсового. «Особенностью полученного нами продукта является относительно низкое содержание ароматических компонентов, которые способствуют сажеообразованию в процессе горения. Это позволит снизить уровень вредных выбросов в окружающую среду», — пояснил профессор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Глушков.

Полученные образцы биотоплива прошли испытания на характеристики зажигания и горения. По результатам исследования выяснилось, что разработка ученых соответствует нормам.

В настоящий момент специалисты планирует наработать большие объемы биотоплива, чтобы провести испытания на малогабаритных авиационных двигателях.

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