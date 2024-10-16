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19:07, 16 октября 2024Моя страна

В России разработали экологичное топливо для самолетов

Томские ученые разработали экологичное топливо для гражданских самолетов

Фото: wirestock / freepik

Ученые Томского политехнического университета разработали экологичное топливо для самолетов. Об этом сообщается на сайте учебного учреждения.

Биотопливо, созданное специально для гражданской авиации, состоит из промышленных отходов нефтеперерабатывающих заводов и растительных масел — рыжикового, таллового и рапсового. «Особенностью полученного нами продукта является относительно низкое содержание ароматических компонентов, которые способствуют сажеообразованию в процессе горения. Это позволит снизить уровень вредных выбросов в окружающую среду», — пояснил профессор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Глушков.

Полученные образцы биотоплива прошли испытания на характеристики зажигания и горения. По результатам исследования выяснилось, что разработка ученых соответствует нормам.

В настоящий момент специалисты планирует наработать большие объемы биотоплива, чтобы провести испытания на малогабаритных авиационных двигателях.

Ранее сообщалось, что российские ученые из дальневосточного отделения РАН (ТИБОХ ДВО РАН) и инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали мощное обезболивающее из яда морских актиний, которое не вызывает привыкания.

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      Мария Винар
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