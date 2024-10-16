Шлем Apple защитил хирургов от боли

Гарнитура Apple Vision Pro помогла хирургам избавиться от боли

Американские хирурги рассказали о том, как они пользуются шлемом смешанной реальности Apple Vision Pro. Интервью врачей опубликовано в журнале Time.

Журналисты издания опросили хирургов, использовавших очки дополненной и виртуальной реальности Apple во время операций. По их словам, устройство помогло им оптимизировать рабочий процесс и защититься от стресса и боли.

Глава Центра будущего хирургии в Калифорнийском университете в Сан-Диего (США) Сантьяго Хорган рассказал, что другие гарнитуры, которые он использовал — Microsoft HoloLens и Google Glass, — не обеспечивали передачу картинки такого качества, как гаджет Apple. Хорган признался, что со шлемом он может одновременно проводить операцию, следить за давлением и сердечным ритмом, а также заниматься эндоскопией.

В Time сослались на исследование от 2022 года, согласно которому 20 процентов опрошенных хирургов в США думают досрочно уйти на пенсию из-за тяжелой нагрузки во время операций. По словам Хоргана, используя шлемы и гарнитуры альтернативной реальности, он может сосредоточиться на операции и меньше переживать о результате.

По словам коллеги Хоргана Кристофера Лонгхерста, Vision Pro стоит недешево — от 3,5 тысячи долларов. Однако, по его словам, применяемые в операционных мониторы стоят от 20 до 30 тысяч долларов, поэтому затраты на устройство Apple — «бюджетная пыль в медицинских расходах».

Ранее в Bloomberg рассказали, что Apple запланировала выпустить несколько очков смешанной реальности в ближайшие годы. Так, в 2025 году компания представит дешевую версию гарнитуры Vision Pro, которая будет стоить до двух тысяч долларов.