Дешевые очки дополненной реальности Apple оценили

Дешевую версию очков Apple Vision Pro оценят в 2000 долларов

Корпорация Apple запланировала выпустить несколько очков смешанной реальности в ближайшие годы. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации авторитетного инсайдера Марка Гурмана, в компании есть подразделение Vision Products Group, которое работает над устройствами дополненной и виртуальной реальности. Уже в 2025 году Apple должна представить дешевую версию Vision Pro, которую оценят в 2000 долларов, или около 192 тысяч рублей. Для сравнения, оригинальная гарнитура Vision Pro стоит 3500 долларов, или около 337 тысяч рублей.

Гурман заметил, что в новой версии будут частично исправлены недостатки оригинальных очков смешанной реальности, чтобы они были более привлекательными для потребителя. Кроме удешевленной стоимости аппарат должен получить более легкий вес, а также будет решена проблема с перегревом.

При этом ради удешевления Apple придется отказаться от дорогих материалов. В том числе, новый шлем не получит функции EyeSight, когда глаза пользователя отображаются на внешней стороне девайса. Гурман рассказал, что Vision Products Group работает над четырьмя носимыми устройствами. В 2026 году компания представит второе поколение Vision Pro, а в 2027 году фирма должна выпустить компактные очки с функциями AR и VR.

В начале октября стало известно, что топ-менеджер Apple Дэн Риччио, отвечавший за многие проекты в Apple, уйдет из компании. Последним проектом Риччио оказалась гарнитура Vision Pro.