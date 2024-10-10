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13:21, 10 октября 2024Наука и техника

Один из создателей iPhone покинет Apple

Возглавлявший разработку iPhone, AirPods и Vision Pro топ-менеджер покинет Apple
Дэн Риччио (справа)

Дэн Риччио (справа). Фото: Jeff Chiu / AP

Топ-менеджер Apple Дэн Риччио, отвечавший за многие проекты в Apple, уйдет из компании до конца октября. Об этом сообщает Bloomberg.

Риччио проработал в корпорации 26 лет. Специалист курировал проекты по разработке многих моделей смартфонов iPhone, наушников AirPods и прочих продуктов. В 2021 году его сняли с должности старшего вице-президента и направили возглавлять проект по созданию очков дополненной реальности Vision Pro.

Источники в компании уточнили, что 62-летний специалист, по всей видимости, уйдет на пенсию. Тысячи сотрудников проекта Vision Pro, который возглавлял Риччио, перейдут под руководство главы аппаратного обеспечения Apple Джона Тернуса.

«Уход Риччио знаменует собой одну из самых значительных потерь в управленческой команде Apple», — заметили журналисты Bloomberg. Они также отметили, что два последних проекта топ-менеджера нельзя назвать успешными. Так, проект Apple Car, одним из руководителей которого он был, закрылся. Гарнитура Vision Pro оказалась не так успешна, как этого хотели в руководстве IT-гиганта.

Дэн Риччио уже подтвердил свой уход, выступая перед студентами в Массачусетском технологическом институте (MIT) в среду. По словам Риччио, iPhone X останется самым большим из проектов, которыми он будет гордиться.

В начале октября стало известно о том, что корпорацию Tesla покинул топ-менеджер Дэниел Хо. Специалист курировал разработку и выпуск Model Y и Cybertruck, в системе Tesla он подчинялся непосредственно Илону Маску.

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      Андрей Ставицкий
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