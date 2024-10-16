ВКС России нанесли удары по пунктам базирования боевиков в Сирии

Игнасюк: ВКС России в Сирии нанесли удары по девяти пунктам базирования боевиков

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) в Сирии нанесли удары по девяти пунктам базирования боевиков. Об этом сообщил заместитель начальника центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк, его слова приводятся на сайте Минобороны РФ.

Он отметил, что российские силы также поразили пункт подготовки террористов и склад боеприпасов.

Ранее ВКС России уничтожили три пункта подготовки террористов в Сирии. Игнасюк уточнил, что ВКС атаковали объекты незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

До этого российские силы нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф. Уточняется, что помимо этого в районе Эт-Танф зафиксировали шесть нарушений авиацией «коалиции» правил использования воздушного пространства.