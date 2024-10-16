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04:31, 16 октября 2024Интернет и СМИ

Военный аналитик раскрыл планы США после выборов президента

Аналитик Коротченко заявил о стремлении США после выборов к доминированию

Фото: Unsplash

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, какой стратегии будут придерживаться США после выборов президента страны. Его слова приводит РИА Новости.

Коротченко раскрыл планы США после выборов президента и отметил стремление страны к доминированию.

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«Вне зависимости от того, кто победит в выборах президента США, очевидно, что США по-прежнему будут ставить своей целью обеспечение глобального доминирования в современном мире с опорой, прежде всего, на военную мощь», — заявил он.

По мнению эксперта, после выборов США продолжат ряд значимых программ, включая перевооружение стратегической триады на новые типы носителей. Кроме тоrо, Вашингтон проведет технологическое перевооружение армии с упором на разработку
и использование различных типов крылатых ракет повышенной дальности в обычном оснащении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена угрозой беспорядков на фоне выборов главы государства в ноябре. Она напомнила о беспорядках 6 января 2021 года, которые последовали за поражением экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2020 году.

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      Марина Совина
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