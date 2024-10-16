Возлюбленная Гуфа рассказала о борьбе с анорексией

Возлюбленная рэпера Гуфа Разият Салахова страдала нервной анорексией пять лет

Возлюбленная российского рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, Разият Салахова рассказала о борьбе с нервной анорексией. Соответствующий материал публикует Super.

Девушка призвала прекратить пропагандировать анорексичную худобу и призналась, что сама страдала данным недугом. По ее словам, на борьбу с ним она потратила пять лет. За все это время она сбросила 17 килограммов. «Типичная анорексичка... И я очень тяжело из этого состояния выходила в свой нормальный вес, который у меня держится уже много лет. У меня было расстройство пищевого поведения», — посетовала Салахова.

В настоящий момент избранница музыканта не испытывает проблем со здоровьем. «Сейчас мне плевать, кто что говорит про мой вес. Я вешу 56 килограммов, меня все устраивает, у меня все хорошо. Поэтому, девочки, не страдайте фигней», — заявила она.

В сентябре российская певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) рассказала о доведении до анорексии.