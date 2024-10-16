Россиянам назвали распространенную ошибку при приеме антибиотиков

Врач Агапкин: при приеме антибиотиков не следует есть богатые кальцием продукты

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал россиянам распространенную ошибку при приеме антибиотиков. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он заявил, что при приеме антибиотиков не следует включать в рацион продукты, богатые кальцием. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли при приеме антибиотиков нужно есть продукты, богатые кальцием, ответила утвердительно. Врач опроверг предположение женщины. Он объяснил, что на самом деле, если человек ест много богатых кальцием продуктов, некоторые антибиотики не будут оказывать никакого действия на его организм.

Ранее врач общей практики Александр Мясников перечислил главные ошибки при приеме антибиотиков. В частности, доктор предупредил, что нельзя нарушать время и кратность приема антибиотиков.

До этого доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко назвала неправильное питание, нахождение в непроветриваемых помещениях и прием антибиотиков без назначения врача основными ошибками при лечении простуды.