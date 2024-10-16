Зейналова вручила президенту Маврикия верительные грамоты

Посол РФ Зейналова вручила президенту Маврикия Рупану верительные грамоты

Посол России на Маврикии, бывшая телеведущая Ирада Зейналова вручила президенту республики Притвираджсингу Рупану верительные грамоты. Об этом сообщило посольство РФ в Telegram-канале.

Дипломат отметила в ходе торжественной церемонии, что Россию и Маврикий связывает давняя дружба и двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении, они длятся уже 56 лет.

«Российская Федерация будет и впредь поддерживать Маврикий во всех областях для обеспечения нашей взаимной безопасности, благополучия и достоинства в новом столетии», — добавила Зейналова.

13 сентября президент России Владимир Путин назначил Зейналову послом на Маврикии. Она сменила на этом посту Константина Климовского, работавшего с 2017 года.

