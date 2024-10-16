Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:31, 16 октября 2024Мир

Зейналова вручила президенту Маврикия верительные грамоты

Посол РФ Зейналова вручила президенту Маврикия Рупану верительные грамоты

Фото: Telegram-канал посольства России на Маврикии

Посол России на Маврикии, бывшая телеведущая Ирада Зейналова вручила президенту республики Притвираджсингу Рупану верительные грамоты. Об этом сообщило посольство РФ в Telegram-канале.

Дипломат отметила в ходе торжественной церемонии, что Россию и Маврикий связывает давняя дружба и двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении, они длятся уже 56 лет.

«Российская Федерация будет и впредь поддерживать Маврикий во всех областях для обеспечения нашей взаимной безопасности, благополучия и достоинства в новом столетии», — добавила Зейналова.

13 сентября президент России Владимир Путин назначил Зейналову послом на Маврикии. Она сменила на этом посту Константина Климовского, работавшего с 2017 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Нет света, газа, воды, и восстановить их невозможно». Украинские власти объявили обязательную эвакуацию из Купянска

      Россиянка описала жителей одного города США фразой «эти люди давно потеряли надежду»

      Во Франции завели дело на подозреваемого в подготовке беспорядков россиянина

      Коровы затоптали женщину

      Женщина столкнулась с нетипичным проявлением сильного оргазма и попросила совета

      В здоровом мозге обнаружили бактерии

      Основательница Wildberries обвинила Бакальчука в подготовке провокаций

      Зейналова вручила президенту Маврикия верительные грамоты

      США обсудили с Украиной дальнейшее оказание помощи

      Суд продлил срок следствия по делу бывшего главного кадровика Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше