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07:15, 17 октября 2024Ценности

43-летняя Алессандра Амбросио обнажила ягодицы на вечеринке после показа Victoria's Secret

Фото: Noam Galai / Getty Images for Victoria's Secret

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио обнажила ягодицы на вечеринке после показа бренда Victoria's Secret в Нью-Йорке. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

43-летняя манекенщица посетила указанное мероприятие в ресторане Crane Club в откровенном наряде, продемонстрировав фигуру с разных сторон. Так, она надела прозрачное черное макси-платье, бюстгальтер с миниатюрными чашками и тонкими бретелями и микростринги.

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Кроме того, знаменитость дополнила образ белым меховым болеро, босоножками на каблуках в минималистическом стиле и серьгами-подвесками.

Ранее в октябре 30-летний «ангел» Victoria's Secret, венгерская топ-модель Барбара Палвин прошлась по улице без штанов.

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      Карина Черных
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