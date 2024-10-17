43-летняя Алессандра Амбросио обнажила ягодицы на вечеринке после показа Victoria's Secret

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио обнажила ягодицы на вечеринке после показа бренда Victoria's Secret в Нью-Йорке. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

43-летняя манекенщица посетила указанное мероприятие в ресторане Crane Club в откровенном наряде, продемонстрировав фигуру с разных сторон. Так, она надела прозрачное черное макси-платье, бюстгальтер с миниатюрными чашками и тонкими бретелями и микростринги.

Кроме того, знаменитость дополнила образ белым меховым болеро, босоножками на каблуках в минималистическом стиле и серьгами-подвесками.

Ранее в октябре 30-летний «ангел» Victoria's Secret, венгерская топ-модель Барбара Палвин прошлась по улице без штанов.