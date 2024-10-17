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17:19, 17 октября 2024Ценности

55-летняя Дженнифер Лопес сделала операцию после развода с Беном Аффлеком

Radar Online: Дженнифер Лопес сделала операцию на глаза после развода

Фото: @jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес сделала операцию после развода с актером Беном Аффлеком. Соответствующую информацию приводит издание Radar Online.

По словам анонимного источника, после расставания с мужем 55-летняя знаменитость занялась своим здоровьем и сделала операцию на глаза, чтобы скорректировать зрение. «Джен хотела избавиться от очков и контактных линз, она стремилась начать все сначала и по-новому взглянуть на жизнь. Она решила, что пришло время сделать что-то только для себя», — пояснил собеседник издания.

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При этом инсайдер отметил, что Лопес в восторге от результата. «Может быть, эти новые глаза помогут ей найти мужчину, который наконец-то сможет сделать ее счастливой», — заключил он.

Ранее в октябре 52-летнего Бена Аффлека сняли с окрашенной бородой на прогулке. Папарацци заметили голливудскую знаменитость во время прогулки с 15-летней дочерью в Санта-Монике, Калифорния.

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      Екатерина Ештокина
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