55-летняя Дженнифер Лопес сделала операцию после развода с Беном Аффлеком

Radar Online: Дженнифер Лопес сделала операцию на глаза после развода

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес сделала операцию после развода с актером Беном Аффлеком. Соответствующую информацию приводит издание Radar Online.

По словам анонимного источника, после расставания с мужем 55-летняя знаменитость занялась своим здоровьем и сделала операцию на глаза, чтобы скорректировать зрение. «Джен хотела избавиться от очков и контактных линз, она стремилась начать все сначала и по-новому взглянуть на жизнь. Она решила, что пришло время сделать что-то только для себя», — пояснил собеседник издания.

При этом инсайдер отметил, что Лопес в восторге от результата. «Может быть, эти новые глаза помогут ей найти мужчину, который наконец-то сможет сделать ее счастливой», — заключил он.

Ранее в октябре 52-летнего Бена Аффлека сняли с окрашенной бородой на прогулке. Папарацци заметили голливудскую знаменитость во время прогулки с 15-летней дочерью в Санта-Монике, Калифорния.