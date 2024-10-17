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07:07, 17 октября 2024Мир

Американский журналист рассказал о требовании штаба Харрис во время интервью

Журналист Fox Байер: штаб Харрис требовал преждевременно закончить интервью

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Журналист Fox News Бретт Байер рассказал, что штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис потребовал преждевременно закончить интервью. Его слова приводит издание The New York Post.

При этом, по его словам, Харрис опоздала на интервью на пятнадцать минут. Журналист поделился, что во время беседы команда Харрис за кадром сигнализировала ему о том, что пора заканчивать, несмотря на то, что он задал еще не все вопросы. «Я был вынужден отказаться от беседы», — рассказал он.

Ранее штаб кандидата-республиканца Дональда Трампа раскритиковал поведение Харрис на интервью Fox News. Поводом стало то, что политик не ответила ни на один вопрос, злилась и защищалась. Команда Трампа подчеркнула, что в связи с этим беседа обернулась катастрофой.

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      Марина Совина
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