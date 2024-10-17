Анна Седокова снялась в облегающем платье с глубоким декольте

Певица Анна Седокова снялась в белом облегающем платье с глубоким декольте

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном наряде на новом фото. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость предстала перед камерой в белом облегающем платье на тонких бретелях и с глубоким декольте. При этом звезда похвасталась стройной и подтянутой фигурой. Вдобавок она надела босоножки на высоких каблуках.

Певица собрала завитые в локоны волосы в высокий пучок и нанесла макияж в нейтральных тонах. «Вчера был прекрасный вечер, в котором я снова поверила и увидела…» — подписала она снимок.

В сентябре хирург Денис Агапов раскрыл многомиллионную стоимость пластики Седоковой. Он заявил, что исполнительница прибегала к эндоскопической подтяжке лба и ремоделированию кончика носа.