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12:44, 17 октября 2024Ценности

Анна Седокова снялась в облегающем платье с глубоким декольте

Певица Анна Седокова снялась в белом облегающем платье с глубоким декольте

Фото: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном наряде на новом фото. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость предстала перед камерой в белом облегающем платье на тонких бретелях и с глубоким декольте. При этом звезда похвасталась стройной и подтянутой фигурой. Вдобавок она надела босоножки на высоких каблуках.

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Певица собрала завитые в локоны волосы в высокий пучок и нанесла макияж в нейтральных тонах. «Вчера был прекрасный вечер, в котором я снова поверила и увидела…» — подписала она снимок.

В сентябре хирург Денис Агапов раскрыл многомиллионную стоимость пластики Седоковой. Он заявил, что исполнительница прибегала к эндоскопической подтяжке лба и ремоделированию кончика носа.

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      Карина ЧерныхЕкатерина Ештокина
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