Аршавин порассуждал о возможности работы на посту президента РФС

Аршавин заявил, что рассуждение о его работе на посту главы РФС неактуально

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин порассуждал о возможности работы на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Его слова приводит Sport24.

«Нужно серьезно обдумать, с чем бы я туда пошел. Сейчас это неактуально», — заявил Аршавин. Он добавил, что не знает, будет ли думать об этом.

Кроме того, бывший футболист одним словом оценил работу Александра Дюкова на посту главы РФС. «Великолепно», — отметил он.

Андрей Аршавин с 1999 по 2008 год и с 2012 по 2015 год играл за «Зенит». В составе клуба он трижды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году. Аршавин также играл за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».