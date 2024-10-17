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07:31, 18 октября 2024Спорт

Аршавин порассуждал о возможности работы на посту президента РФС

Аршавин заявил, что рассуждение о его работе на посту главы РФС неактуально

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин порассуждал о возможности работы на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Его слова приводит Sport24.

«Нужно серьезно обдумать, с чем бы я туда пошел. Сейчас это неактуально», — заявил Аршавин. Он добавил, что не знает, будет ли думать об этом.

Кроме того, бывший футболист одним словом оценил работу Александра Дюкова на посту главы РФС. «Великолепно», — отметил он.

Андрей Аршавин с 1999 по 2008 год и с 2012 по 2015 год играл за «Зенит». В составе клуба он трижды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году. Аршавин также играл за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».

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      Алексей Гусев
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