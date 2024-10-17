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13:13, 17 октября 2024Россия

Белоусов обратился к одному подразделению в зоне СВО

Белоусов поздравил солдат с занятием Максимильяновки в ДНР

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с занятием села Максимильяновка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

Армия России установила контроль над населенным пунктом 17 октября, что было отражено в сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

Белоусов поблагодарил личный и командный состав 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии за взятие Максимильяновки. Также он пожелал военнослужащим здоровья и дальнейших успехов.

По мнению военкора Александра Коца, контроль над Максимильяновкой дает возможность начать штурм Курахово — крупного узла украинской обороны в ДНР.

Ранее Белоусов шепотом поговорил с российским офицером, представленным к званию Героя России. В больничной палате министр наклонился к военнослужащему и пообещал ему «сделать все, что в силах наших». Речь шла о восстановлении здоровья офицера и возвращении его к полноценной жизни. На кадрах награжденный не подал руки Белоусову — вероятно, из-за ампутации.

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      Алан Босиков
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