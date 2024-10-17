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08:42, 17 октября 2024Силовые структуры

Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко распродал активы до отъезда из России

Блогер Косенко не собирался возвращаться в РФ и распродал все активы до отъезда

Фото: @kosenko_life

Блогер Сергей Косенко, который в январе бросил младенца в сугроб на видео, распродал все свои активы перед отъездом из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника агентства, блогер не планировал возвращаться в РФ в ближайшие годы и принял решение распродать все имущество, недвижимость и активы до отъезда. На его арестованных банковских счетах также не оказалось денежных средств.

Ранее стало известно, что МВД России проверит ролики Косенко. В частности, представителей власти заинтересовало видео, на котором он кинул сына младенческого возраста в сугроб.

Сейчас блогер находится не в России. Он объявлен в розыск по уголовной статье.

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      Олеся Мицкевич
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