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13:01, 17 октября 2024Силовые структуры

Дело о расправе над участником СВО в Подмосковье передано в управление особо важных дел

Дело об убийстве военного в Подмосковье отдали в управление особо важных дел

Кадр: Telegram-канал SHOT

Уголовное дело о расправе над участником специальной военной операции (СВО) в Подмосковье передали в управление по расследованию особо важных дел. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По информации следствия, дело было передано из-за необходимости проведения большого объема следственных действий. Сейчас следователи отрабатывают несколько версий совершенного преступления.

Правоохранителями установлено, что преступник стрелял, стоя на грунтовой дороге, в районе деревни Меленки. Таким образом он произвел не менее девяти выстрелов в боковое окно водительской двери, где находился пострадавший, который получил не менее шести огнестрельных ранений. Закончив стрельбу, злоумышленник скрылся.

Ранее сообщалось, что силовики объявили в розыск автомобиль подозреваемых в расправе над участником СВО в Подмосковье.

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      Анна Габай
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