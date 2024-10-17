У расправившегося с участником СВО в Подмосковье был сообщник

ТАСС: застреливший участника СВО в Подмосковье мог действовать не один

Дело о расправе над участником СВО в Подмосковье передано в управление особо важных дел

Начало событий в новости Дело о расправе над участником СВО в Подмосковье передано в управление особо важных дел

Расправившийся с участником специальной военной операции (СВО) В Подмосковье мог действовать не один. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, силовики сообщили, что злоумышленника ожидал автомобиль недалеко от места преступления.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о расправе над военным было передано из-за необходимости проведения большого объема следственных действий. Сейчас следователи отрабатывают несколько версий совершенного преступления. Установлено, что преступник стрелял, стоя на грунтовой дороге, в районе деревни Меленки. Он произвел не менее девяти выстрелов в боковое окно водительской двери, где находился пострадавший, который получил не менее шести огнестрельных ранений. Закончив стрельбу, злоумышленник скрылся.

