Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась обнаженной

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут Уиллис снялась обнаженной. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя певица и актриса разместила снимок, на котором предстала лежа в ванне, отказавшись от одежды. При этом звезда распустила светлые волосы и решила не наносить косметических средств на лицо. Известно, что Уиллис отдыхала на Фиджи.

В августе Скаут Уиллис показала фото топлес. Тогда женщина предстала перед камерой с обнаженной грудью, которую частично прикрыла распущенными волосами. В то же время наследница артистов приспустила мини-юбку бордового оттенка.